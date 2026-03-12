The Cage venerdì 13 marzo il concerto di Shawn James

Venerdì 13 marzo, al The Cage, si terrà il concerto di Shawn James, noto songwriter che ha raggiunto una certa notorietà internazionale grazie a un videogioco. L’evento porterà sul palco l’artista, che ha costruito la sua carriera attraverso brani caratterizzati da un forte impatto emotivo. La serata promette di attirare un pubblico interessato alla musica di questo artista.

Venerdì 13 marzo, al The Cage, appuntamento con il concerto di Shawn James, carismatico songwriter il cui successo internazionale è legato a un videogame. Sì, è una storia curiosa la sua, che merita di essere conosciuta insieme al suo repertorio musicale, che porterà sul palco del live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno per un live da non perdere. Perché non si tratta solo di folk music, lui stesso ha definito i suoi show dal vivo come "montagne russe di emozioni, stili musicali, intensità ed energia".

