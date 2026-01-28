The Cage venerdì 30 gennaio il concerto di Hachiko

Venerdì 30 gennaio al The Cage si terrà il concerto di Hachiko. L’artista presenta un progetto che unisce rap, performance e tecnologia digitale, creando un linguaggio unico e immediato. La serata promette di essere un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di musica e arte contemporanea.

Venerdì 30 gennaio appuntamento al The Cage con il concerto di Hachiko, progetto artistico capace di fondere rap, performance e digital in un linguaggio personale, diretto e riconoscibile. Un'identità fluida che si muove tra club, rave, spazi indipendenti e sottoculture urbane e che porta in scena una visione radicale e inclusiva, pronta a dare la sua "benedizione" a outsider, anime tossiche e spiriti inquieti della notte. Nei testi e nelle performance combatte gli stereotipi di genere ribaltando i codici narrativi dell'urban contemporaneo: parla degli uomini come molti trap boy parlano delle donne, smonta il machismo tossico e mette al centro fragilità, dipendenze emotive, disfunzioni relazionali e daddy issues, con un mix di ironia tagliente e brutalità sincera.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su The Cage

Venerdì 12 dicembre al The Cage si esibiranno i Bardomagno, una delle band più originali e sorprendenti della scena musicale italiana.

Venerdì 19 dicembre, il The Cage si anima con il concerto dei Talco, protagonisti del loro tour in un viaggio musicale che affonda le radici in una storia fatta di passione e resilienza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su The Cage

Argomenti discussi: The Cage, venerdì 23 gennaio I Ministri in tour; The Cage settimana calda con De Gregori, Hachiko e Troublekidd; Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Marlene Kuntz celebrano i 30 anni de Il Vile con tour e ristampa del vinile.

The Cage, venerdì 23 gennaio I Ministri in tourVenerdì 23 gennaio, al The Cage, appuntamento con la prima data di Provincia Popolare, il nuovo tour de I Ministri. Nati a Milano nell'autunno del 2006, I Ministri irrompono nella scena musicale itali ... livornotoday.it

De Gregori celebra i 50 anni di “Rimmel”: concerto sold-out al The Cage di Livorno - facebook.com facebook