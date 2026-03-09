Battuta di misura Torino Tezenis rimane agganciata al treno per la promozione

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A2, la Tezenis Verona ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva battendo Torino in trasferta. La squadra si mantiene così vicina alla zona promozione, rafforzando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione veneta, che ha ottenuto i tre punti sul campo piemontese.

È arrivata la seconda vittoria di fila per la Tezenis Verona, nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A2, che si è imposta sul parquet di Torino, rimanendo così agganciata al trenino per la promozione. Nella prima parte di gara la Scaligera ha approcciato con grande energia e precisione, portandosi in doppia cifra di vantaggio dopo i primi dieci minuti. Dopo l'intervallo i veronesi sono ripartiti bene, prima di subire il rientro della Reale Mutua, che ha aumentato l’intensità difensiva e ha agganciato sul 72-72 a 34" dalla sirena. Decisiva nel finale la tripla di Zampini a 6" dalla fine: Verona ha vinto 74-76 e tornerà in campo venerdì 13 marzo alle 17. 🔗 Leggi su Veronasera.it

