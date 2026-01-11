Borse di studio ITS 2025 | 4.000 euro per studenti fuori sede domande dal 27 gennaio

L’INPS ha aperto il bando di concorso per le borse di studio ITS 2025, rivolto agli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori. La domanda è disponibile a partire dal 27 gennaio. La borsa, del valore di 4.000 euro, mira a sostenere economicamente gli studenti nel percorso di studi. Per maggiori dettagli, è importante consultare le indicazioni ufficiali e le scadenze del bando.

L'INPS ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio dedicate agli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il prossimo anno accademico. Le borse, destinate ai figli o orfani di dipendenti o pensionati della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ex Inpdap, hanno un valore unitario di 4.000 euro.

Its Academy, dalla Regione 3,4 milioni per formazione tecnica e mobilità internazionale - Il governo regionale siciliano punta sull’internazionalizzazione della formazione tecnica e professionale. blogsicilia.it

