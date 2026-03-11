Bernini al Festival Pulsar | Aumentate le borse di studio in materie Stem alle studentesse per combattere il divario di genere – Il video

Al Festival Pulsar, un rappresentante del ministero dell’Università e della Ricerca scientifica ha annunciato che saranno aumentate le borse di studio destinate alle studentesse nelle materie Stem. La decisione mira a sostenere le giovani che scelgono percorsi scientifici e tecnici. La misura si inserisce in un piano più ampio per incentivare la partecipazione femminile in questi settori.

Il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica aumenterà il numero di borse di studio dedicate a studentesse per facilitare la loro iscrizione alle materie Stem. Lo ha annunciato la ministra Anna Maria Bernini intervenendo a “Pulsar”, il festival itinerante delle Stem 2026 organizzato dalla testata Open in collaborazione con Iliad. La Bernini ha spiegato che «le ragazze hanno risultati eccellenti nelle materie scientifiche, ma c’è un problema culturale. Per troppo tempo si è pensato che certe professioni non fossero da donne, è un pregiudizio che abbiamo superato ma che in parte dobbiamo ancora aiutare qualcuno a superare». Per... 🔗 Leggi su Open.online

