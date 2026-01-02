L' impegnativo 2025 dei vigili del fuoco con più richieste di soccorso Il peso del maltempo

Nel 2025, i vigili del fuoco in Lombardia hanno affrontato un anno caratterizzato da numerosi interventi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Con oltre 94.000 operazioni a livello regionale e circa 3.800 tra Lecco e provincia, il loro impegno è stato notevole. Questo bilancio riflette l’aumento delle richieste di soccorso e la crescente esigenza di interventi tempestivi e coordinati in un contesto di maltempo persistente.

Oltre 94.000 interventi nel 2025 svolti a livello regionale, e quasi 3.800 tra Lecco e provincia. Si chiude l'anno 2025 con un bilancio significativo e impegnativo per i vigili del fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente.

Grazie ai Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari Pompieri Valle Intelvi, al gruppo Volontari di Dongo e ai Permanenti di Menaggio. Questa notte il nostro territorio ha richiesto due interventi, uno dei quali particolarmente impegnativo. Un enorme grazie a - facebook.com facebook

