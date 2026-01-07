FOTO Maltempo | circa 40 interventi dei Vigili del Fuoco

Dal 6 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha effettuato circa 40 interventi a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. Le squadre sono state mobilitate per affrontare le criticità generate dal maltempo sul territorio provinciale, garantendo sicurezza e interventi tempestivi. La situazione resta sotto monitoraggio per gestire eventuali ulteriori emergenze legate alle condizioni atmosferiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino da ieri, 6 gennaio, ha inviato varie squadre per numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio provinciale. Nel periodo compreso tra il 6 e fin’ora 7 gennaio, sono stati effettuati circa 40 interventi, principalmente per la messa in sicurezza di alberi e lamiere pericolanti, dissesti strutturali e statici, danni d’acqua, intonaci e vetri pericolanti, cedimenti stradali, verifiche di sicurezza, incidenti stradali, soccorso a persona, fughe di gas e incendi di canne fumarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

