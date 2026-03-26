Terrore in pizzeria | uomo rischia di soffocare è grave in ospedale

Un uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravi dopo aver avuto un episodio di soffocamento in una pizzeria. Secondo quanto riferito, ha cominciato a sentirsi male e ha smesso di respirare a causa di un boccone di pizza che si era bloccato nelle vie aeree. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per liberarlo dal blocco.

Attimi di paura nella serata di ieri a Frosinone. Decisivo l’intervento dell’Ares 118 e della polizia per il trasporto urgente allo Spaziani Ha iniziato a stare male, senza respirare. Un boccone di pizza era finito di traverso, nelle vie aeree. Momenti di grande apprensione nella serata di ieri a Frosinone, dove un uomo ha rischiato di perdere la vita mentre si trovava a cena in una pizzeria. Erano da poco passate le 22 quando, durante il pasto, un boccone gli è andato di traverso provocandogli un grave soffocamento. La scena si è consumata sotto gli occhi degli altri clienti, che, terrorizzati, hanno immediatamente lanciato l’allarme. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dalle pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Terrore in pizzeria: uomo rischia di soffocare, è grave in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Rischia di soffocare per un boccone in pizzeria, donna salvata con la manovra di Heimlich dai cittadini Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.