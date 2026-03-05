Un uomo di 39 anni ha accoltellato più volte una donna di 32 anni a Napoli su un autobus. La donna è stata colpita al volto e alle braccia e trasportata al pronto soccorso del Cardarelli. I passeggeri sono intervenuti per fermare l’aggressore, che è stato arrestato dai carabinieri. La situazione ha creato momenti di tensione tra i presenti.

L'aggressione è avvenuta su un autobus di linea che percorreva via Simone Martini, nel quartiere residenziale del Vomero, intorno alle 21.30. L'uomo, un 39enne di Pianura, quartiere della periferia di Napoli, ha improvvisamente tirato fuori un coltello e colpito ripetutamente la giovane donna che, da quanto apprende Il Giornale d'Italia, non conosceva. L'aggressione sarebbe dunque avvenuta senza sessun motivo. Gli altri passeggeri presenti sul bus non sono rimasti a guardare, ma sono intervenuti cercando di immobilizzare l'uomo e disarmarlo mentre qualcuno allertava il numero di emergenza.

© Ilgiornaleditalia.it - Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio

