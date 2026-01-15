Il piano intercomunale verso l’approvazione

È in fase di finalizzazione il nuovo piano operativo intercomunale dell’Unione dei Comuni, che integra le strategie del Piano strutturale. Il documento definisce con precisione le modalità di intervento su edifici e aree, distinguendo tra azioni di tutela, recupero e valorizzazione. Questo strumento mira a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, rispettando le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali.

E‘ in dirittura d‘arrivo il nuovo piano operativo intercomunale dell‘Unione dei Comuni che traduce in azioni concrete le strategie previste dal Piano strutturale e stabilisce nel dettaglio i criteri degli interventi di trasformazione o di tutela, recupero e valorizzazione degli edifici. Ieri nella sede dell’Unione ad Aulla, la conferenza di copianificazione, prevista dalla Legge regionale, che ha espresso parere positivo consentendo il passaggio alla fase di adozione del Piano Operativo Intercomunale. Presenti l’assessore regionale al governo del territorio Filippo Boni, rappresentanti e tecnici dell’ufficio regionale competente, della Provincia e dei 12 Comuni lunigianesi che hanno aderito al percorso di pianificazione intercomunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

