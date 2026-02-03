Il territorio che vuol crescere Piano strutturale intercomunale | Previsioni e osservazioni

Fucecchio si prepara a confrontarsi con i cittadini sul nuovo piano strutturale intercomunale. Dopo settimane di lavoro, si cerca di capire se gli obiettivi di sostenibilità, infrastrutture e riqualificazione stanno andando nella direzione giusta. Le amministrazioni vogliono ascoltare le opinioni di chi vive e lavora nel territorio, per migliorare il percorso e adattarlo alle esigenze reali. È il momento di coinvolgere la comunità e fare il punto della situazione.

FUCECCHIO Obiettivi comuni come la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate e la valorizzazione del territorio rurale, adesso è il momento di incontrare la cittadinanza e valutare insieme il percorso fin qui svolto. I Comuni di Fucecchio e San Miniato hanno approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione e parzialmente riadottato alcune nuove previsioni del Piano Strutturale Intercomunale. Ora tutti possono (a far data dal 28 gennaio per i successivi 60 giorni) presentare le proprie osservazioni che dovranno avere oggetto solo le nuove previsioni oggetto della riadozione del Piano; mentre per i successivi 45 giorni consecutivi si possono presentare le osservazioni e contributi inerenti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

