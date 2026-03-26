Terremoto oggi nel Pistoiese | scossa 4.1 avvertita anche a Firenze

Oggi nel Pistoiese si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, avvertita anche a Firenze. L’evento sismico è stato registrato alle 9 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nessuna informazione al momento su eventuali danni o feriti. La terra ha tremato in una zona già soggetta a attività sismica.

Home > Cronaca > Terremoto oggi 26 marzo nel Pistoiese. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle 9.40 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a 7 chilometri a nord di Pistoia e a una profondità di 52 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nelle province di Prato e Firenze. È il secondo giorno consecutivo in cui un terremoto colpisce la Toscana: ieri una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata nella provincia di Massa Carrara, senza danni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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