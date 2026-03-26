Terremoto oggi a Pistoia scossa di magnitudo 4,1 | avvertita anche a Firenze
Oggi si è verificata una scossa di terremoto nel Pistoiese con una magnitudo di 4,1, registrata dall'Ingv. L'evento è stato avvertito anche nella vicina città di Firenze e in molte zone della regione. Non risultano al momento danni o feriti. La terra ha tremato alle prime ore del pomeriggio.
Terremoto oggi nel Pistoiese: la scossa registrata dall'Ingv avvertita in gran parte della Regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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