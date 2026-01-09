Terremoto oggi nel Bresciano scossa di magnitudo 3.4 avvertita anche in comuni veneti

Oggi, nel Bresciano, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, registrata dall'Ingv alle ore 15. La scossa è stata percepita anche in alcuni comuni veneti. Non sono segnalati danni significativi. Continueremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti qualora si rendessero necessari.

(Adnkronos) – Unascossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi, venerdì 9 gennaio, dall'Ingv, alle ore 15.28, con epicentro a tre chilometri da Gargnano in provincia di Brescia. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche in 13 comuni della provincia di Verona.

