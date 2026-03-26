Terremoto oggi avvertita anche a Bologna e in Emilia Romagna la scossa di magnitudo 4.1 in Toscana

Oggi una scossa di magnitudo 4.1 è stata avvertita in Toscana e si è sentita anche a Bologna e in altre zone dell’Emilia Romagna. La terra ha tremato nel pomeriggio, creando paura tra la popolazione. La regione sta vivendo un episodio che si aggiunge alle condizioni meteorologiche avverse di neve, pioggia e vento, già presenti nelle ultime ore.

Bologna, 26 marzo 2026 – Non bastava il maltempo che ha portato neve, pioggia e raffiche di vento di burrasca in Emilia Romagna, ci si mette di mezzo anche il terremoto. Il cui epicentro è stato in Toscana, a 7 km da Pistoia, ma la scossa di magnitudo 4.1 è stata avvertita nettamente anche a Bologna (città e Appennino) e in altre zone dell’Emilia Romagna come per esempio Modena. La scossa di terremoto è stata registrata alle 9.40 ad una profondità di 52 km. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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