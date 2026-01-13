Terremoto oggi in Emilia Romagna doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna | avvertito a Forlì e in Toscana

Oggi, 13 gennaio, in Emilia Romagna sono state rilevate due scosse di terremoto a breve distanza nel tempo, con magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna. Le scosse sono state avvertite anche a Forlì e in Toscana, suscitando preoccupazione tra le comunità locali. La situazione è in fase di monitoraggio e le autorità stanno valutando eventuali misure di sicurezza e assistenza.

Due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate oggi 13 gennaio in Emilia Romagna: la prima alle ore 09:27 di magnitudo 4.3 a con epicentro a Russi (Ravenna) e ad una profondità di 22.9 km, la seconda alle 09:29 di magnitudo 4.1 a 8 chilometri da Faenza, sempre nella zona di Ravenna. Sentita a Forlì Cesena e a Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia violenta scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, scossa magnitudo 4 e 4.5 a Forlì: gente in strada. Un'altra a Ravenna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna; Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.1 a Neviano degli arduini, tutti i dettagli; Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1. Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana - Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la prima a Forlì Cesena e la seconda ... fanpage.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Forte terremoto oggi in Romagna, paura tra Forlì e Ravenna: gente scappa in strada. Area attiva dal punto di vista sismico - Terremoto oggi in Emilia Romagna: l'area è stata interessata da due forti scosse di terremoto ravvicinate. notizie.com

Un terremoto di magnitudo 3.4 si è verificato poco prima delle 7.30 di oggi in Valle d'Aosta. L'epicentro è stato individuato a 2 chilometri a Nord Ovest di La Thuile. La scossa, che secondo la Protezione civile non ha causato danni, è stata percepita prevalente - facebook.com facebook

Terremoto Calabria e Sicilia, i precedenti storici: la scossa di oggi tra le più forti da 40 anni al Sud | DATI x.com

