Terremoto oggi in Emilia Romagna scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate avvertita fino in pianura

Oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nell’Appennino Cesenate, con epicentro a Verghereto (Forlì-Cesena). La scossa è stata avvertita anche nelle zone pianeggianti circostanti. Non sono segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali.

Verghereto (Forlì-Cesena), 2 gennaio 2025 – Trema la terra in serata nell’Appennino in provincia di Forlì-Cesena. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa - riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito - è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell'Aretino. Cosa fare in caso di terremoto? Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4 e un’altra è stata registrata alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate avvertita fino in pianura Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di 3.5 sull’Appennino Cesenate Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terremoto a Taiwan: la scossa di magnitudo 6.6 scuote il paese. Video; Sciame sismico senza sosta. Tra Anghiari e Sansepolcro registrate oltre cento scosse; Terremoto nella notte: epicentro a Sansepolcro, nessun danno segnalato; Alluvione, la frana che minaccia la provinciale 86. Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate avvertita fino in pianura - 53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana a 10 chilometri di profondità nella zona di Verghereto ... msn.com

Terremoto oggi in Emilia Romagna, 2 gennaio, scossa di M 2.6 in provincia di Bologna – Dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 3 gennaio 2026 ... centrometeoitaliano.it

Terremoto di magnitudo 3.5 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana - L'epicentro vicino alla zona di Verghereto ad una profondità di 10 chilometri. tg24.sky.it

Terremoto nel Cilento: epicentro a Rutino Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° gennaio, nel territorio del Cilento. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è - facebook.com facebook

Terremoto oggi ai Castelli Romani, la scossa avvertita anche a Roma x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.