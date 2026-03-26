Terremoto in provincia di Pistoia di magnitudo tra 3.9 e 4.4 Avvertita anche a Firenze

Un terremoto di magnitudo compresa tra 3,9 e 4,4 è stato avvertito nella provincia di Pistoia e anche a Firenze. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha confermato la rilevazione di una scossa nel territorio. Non sono state segnalate danni o feriti finora. La zona interessata si trova in una regione caratterizzata da attività sismica frequente.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà L’aggressione all’insegnante in diretta su Telegram e il materiale per esplosivi sequestrato in casa: il 13enne di Trescore Balneare trasferito in comunità Epatite A, Regione Lazio in allerta: 120 casi, 50 a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in provincia di Pistoia di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertita anche a Firenze Articoli correlati Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, scossa avvertita anche in provincia Leggi anche: Terremoto oggi 19 marzo in Friuli, scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1 avvertita in provincia di Udine Altri aggiornamenti su Terremoto in provincia di Pistoia di... Temi più discussi: Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Massa Carrara; Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa Carrara e La Spezia; Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Massa-Carrara: gente in strada in Lunigiana. Avvertita anche in Liguria, scuole chiuse a La Spezia; Meteo in Toscana, torna la neve a bassa quota? Cosa sappiamo dell’irruzione fredda in arrivo – Allerta in 9 comuni. Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo fra 3.9 e 4.4L’epicentro della scossa sismica in provincia di Pistoia e avvertita distintamente in una vasta area. Ieri la scossa in Lunigiana ... lanazione.it Terremoto nel pistoiese: scossa di magnitudo 4.1 a 7 km a nord della cittàPistoia - Nella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ... leggo.it Kipkorir (G.S. Orecchiella) vince la mezza maratona di Pistoia. Caposieno seconda a Wuhan Fine settimana di grandi risultati per il G.S. Orecchiella Garfagnana nelle gare su strada. Alla mezza maratona di Wuhan (Cina), Isabella Caposieno è seconda assol - facebook.com facebook Visita #oggi del sottosegretario di Stato @EmanuelePrisco al comando di #Pistoia, accompagnato dal capo del Corpo Eros Mannino. Visita poi al distaccamento di Montecatini Terme e alla Villa di Bellavista a Borgo a Buggiano, che ospita il Museo dei #vigilid x.com