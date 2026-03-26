maurizio gasparri si dimette da capogruppo di forza italia al senato

Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione segue una richiesta di dimissioni avanzata da un gruppo di senatori del partito, che ha raccolto firme a sostegno della loro richiesta. Gasparri ha comunicato ufficialmente la sua decisione senza ulteriori commenti pubblici.

Maurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione arriva dopo la raccolta firme di un gruppo di senatori azzurri che ha chiesto il passo indietro del veterano dalla guida del gruppo a Palazzo Madama. Alla quale avrebbero aderito prime file del partito berlusconiano fra cui la stessa ministra delle riforme Elisabetta Casellati. Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al Senato Contattato da questo giornale Gasparri aveva risposto al telefono: «Non ho nulla da dichiarare. Seguite la giornata». Si tratta del primo scossone in Forza Italia dopo la sconfitta alle urne del referendum sulla giustizia. Battaglia identitaria della compagine forzista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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