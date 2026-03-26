Nella giornata di oggi, si attende la conferma ufficiale della sostituzione alla guida del gruppo di Forza Italia in senato. Maurizio Gasparri lascerà il ruolo di capogruppo e sarà sostituito da Stefania Craxi. La decisione verrà annunciata nel pomeriggio, mentre si ipotizza che Gasparri possa candidarsi alla presidenza di un'altra istituzione.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo il risultato del referendum, molto deludente anche e proprio nelle regioni guidate da presidenti forzisti, come quelle del Sud, si è aperto un aspro confronto interno agli azzurri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Forza Italia, Maurizio Gasparri costretto a lasciare la poltrona di capogruppo: al suo posto Stefania Craxi

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