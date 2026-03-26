Nella giornata del 25 marzo 2026, la Toscana è stata colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, con epicentro nella zona di Pistoia. La stessa regione era stata interessata da un evento sismico nel giorno precedente, con epicentro a Massa Carrara. Finora non sono stati segnalati danni significativi o feriti legati a questa sequenza sismica.

PISTOIA – Trema ancora la Toscana, dopo il terremoto di ieri, 25 marzo 2026, nella zona di Massa Carrara. Oggi, giovedì 26 marzo, una nuova scossa di magnitudo 4.1 e’ stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 9.40, a 7 km da Pistoia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a Pistoia

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