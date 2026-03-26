Terremoto in Toscana scossa a Pistoia | epicentro profondità e zone più sismiche

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Pistoia, con l'epicentro localizzato nella zona e una profondità ancora da comunicare. I residenti di Firenze, Prato e altre aree della Toscana hanno notato i primi effetti del sisma. La Protezione civile sta monitorando la situazione e ha avviato le verifiche nelle zone interessate.

Firenze, 26 marzo 2026 – Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente questa mattina in provincia di Pistoia, con effetti percepiti anche a Firenze, Prato e in altre zone della Toscana. Un evento che ha riacceso l’attenzione sulla sismicità della regione, soprattutto dopo la scossa registrata ieri nell’area di Carrara. A fare il punto è il sismologo Andrea Fiaschi. Che caratteristiche ha avuto il terremoto di oggi a Pistoia? “È stata una scossa abbastanza energetica, con una magnitudo intorno a 4. La particolarità è la profondità: parliamo di circa 50 chilometri. Proprio per questo è stata avvertita in un’area piuttosto ampia, da Pistoia fino a Firenze e Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto in Toscana, scossa a Pistoia: epicentro, profondità e zone più sismiche Articoli correlati Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel PistoieseFirenze, 26 marzo 2026 – Forte scossa di terremoto in Toscana, con epicentro in provincia di Pistoia: l’Istituto nazionale di geofisica e... Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a PistoiaPISTOIA – Trema ancora la Toscana, dopo il terremoto di ieri, 25 marzo 2026, nella zona di Massa Carrara. Una selezione di notizie su Terremoto in Toscana scossa a Pistoia... Temi più discussi: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara; Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Massa-Carrara: gente in strada in Lunigiana. Avvertita anche in Liguria, scuole chiuse a La Spezia; Terremoto in Toscana a Fosdinovo (Massa Carrara), magnitudo 3,9: scuole chiuse in molti Comuni; Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara. Da Pistoia a Lucca e Firenze, la scossa di terremoto avvertita in mezza Toscana. Studenti fuori dalle scuoleNon si segnalano particolari criticità agli edifici, ma sono in corso le verifiche. Studenti in strada a Pistoia e a Lucca, dove il terremoto si è sentito di più. A Firenze le lezioni proseguono regol ... lanazione.it Terremoto in Toscana, forte scossa di magnitudo 4.1 a nord di Pistoia. Paura e gente in stradaNella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto ... msn.com ULTIM’ORA Forte terremoto oggi a Pistoia, scossa avvertita anche a Firenze - facebook.com facebook #Terremoto a nord di Pistoia, scossa di magnitudo 4.1 x.com