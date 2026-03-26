Nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, una scossa di terremoto è stata avvertita nella Toscana settentrionale. Secondo i dati ufficiali dell’INGV, l’evento ha avuto una magnitudo di 4.1 e ha interessato le province di Pistoia, Prato e Firenze. L’epicentro si trova tra queste aree, con segnalazioni di vibrazioni diffuse nella regione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, in Toscana settentrionale, con segnalazioni diffuse tra le province di Pistoia, Prato e Firenze. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 4.1 ed è stato registrato alle ore 09:40:30 italiane. Epicentro e caratteristiche del sisma. L’evento sismico è stato localizzato: 7 km a nord di Pistoia. Coordinate: 43.9992, 10.9097. Profondità: 52 km. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma. Scossa avvertita in un’ampia area della Toscana. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Terremoto in Toscana 26 marzo: magnitudo 4.1 tra Pistoia, Prato e Firenze. Dati ufficiali INGV

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