Forza Italia si trova davanti a una fase di crisi dopo il fallimento del referendum sulla riforma della giustizia, sostenuta in passato dal partito. Marina Berlusconi ha espresso dissenso, provocando scontri interni e tensioni tra i membri. La sconfitta elettorale e il risultato negativo del voto hanno accentuato le divisioni all’interno del partito, che ora affronta una fase di riflessione e possibile riorganizzazione.

La resa dei conti è arrivata. Anche in Forza Italia, il partito che più di tutti aveva puntato sulla riforma della giustizia “berlusconiana”, il referendum bocciato lascia ferite aperte. A rompere il silenzio non sono i dirigenti tradizionali, ma Marina Berlusconi, che alza il telefono e chiede che la sconfitta non resti senza conseguenze. Da Milano a Roma, il messaggio è chiaro: serve un cambio di passo, tradotto in una parola sola per gli addetti ai lavori: rinnovamento. Non si tocca direttamente il segretario Antonio Tajani, ma le persone più vicine a lui cominciano a tremare. Per il vicepremier azzurro, quella che si profila è una slavina da contenere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Forza Italia al bivio: Marina Berlusconi scuote il partito dopo il no al referendum

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