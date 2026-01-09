Terremoto nel Bresciano scossa di magnitudo 3.4 | epicentro a Gargnano

Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle 15:28, la provincia di Brescia è stata interessata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Gargnano. L’evento si è verificato senza segnalare danni significativi, ma ha suscitato attenzione tra la popolazione locale. Si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza previste in caso di nuove scosse.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4  ha colpito la provincia di Brescia oggi, venerdì 9 gennaio, alle 15:28.  Secondo quanto registrato dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord da Gargnano, una cittadina situata sulle sponde del Lago di Garda, a circa 30 km dal centro di Brescia. L’ipocentro, invece, è stato rilevato a 10,2 km di profondità. Alle 15:24, i sismografi avevano già registrato una scossa di magnitudo 2.5, sempre con epicentro a Gargnano e con una profondità di 10,8 km. A non molti chilometri dall'epicentro della scossa anche alcuni Comuni del Veronese e della provincia di Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

