Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle 15:28, la provincia di Brescia è stata interessata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Gargnano. L’evento si è verificato senza segnalare danni significativi, ma ha suscitato attenzione tra la popolazione locale. Si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza previste in caso di nuove scosse.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la provincia di Brescia oggi, venerdì 9 gennaio, alle 15:28. Secondo quanto registrato dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord da Gargnano, una cittadina situata sulle sponde del Lago di Garda, a circa 30 km dal centro di Brescia. L’ipocentro, invece, è stato rilevato a 10,2 km di profondità. Alle 15:24, i sismografi avevano già registrato una scossa di magnitudo 2.5, sempre con epicentro a Gargnano e con una profondità di 10,8 km. A non molti chilometri dall'epicentro della scossa anche alcuni Comuni del Veronese e della provincia di Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terremoto nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Gargnano

Leggi anche: Terremoto: lieve scossa all’alba, epicentro a Casamassima Magnitudo 2

Leggi anche: Terremoto nell’Avellinese, scossa di magnitudo 2.0 all’alba: epicentro vicino a Cairano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Doppia scossa di terremoto avvertita in Trentino: magnitudo 2.5 e 3.5; Scossa di terremoto sul Garda: tanta paura ma nessun ferito; Vannacci lancia a Paderno Franciacorta la sua associazione nordista e sfida Zaia; Terremoto di magnitudo 3.8 tra le province di Macerata e di Fermo.

Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.5 registrata a Gargnano - 4 è stata registrata oggi, venerdì 9 gennaio 2025, alle ore ore 15. msn.com