Terremoto in Toscana scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito il Pistoiese alle 12:36, provocando un blando movimento nelle case di Sambuca Pistoiese. L'Ingv ha registrato il sisma a circa 5 chilometri dal centro del paese, a una profondità di 10 km. Nessun danno è stato segnalato finora, ma alcuni residenti hanno riferito di aver avvertito una leggera vibrazione.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 12:36 dall'Ingv con epicentro a 5 km da Sambuca Pistoiese (Pistoia), a una profondità di 10 km. Non sono stati registrati danni secondo quanto reso noto dal sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi.