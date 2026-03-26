Terremoto anche in Forza Italia | Gasparri si dimetterà da capogruppo

Oggi, alle 16.30, si tiene una riunione dei senatori di Forza Italia a palazzo Madama, convocata dal presidente del gruppo. L’ordine del giorno prevede le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo, come annunciato nella comunicazione ufficiale. La decisione arriva in un momento di tensioni interne al partito.

Roma, 26 marzo 2026 – Terremoto anche in Forza Italia. A palazzo Madama, alle 16.30, riunione dei senatori azzurri. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. - facebook.com facebook

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