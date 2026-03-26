Caos in Forza Italia i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri Al suo posto Stefania Craxi

In un rinnovamento interno, i senatori di Forza Italia hanno espresso sfiducia nei confronti del capogruppo Maurizio Gasparri e hanno scelto Stefania Craxi come nuovo rappresentante. La decisione è arrivata in seguito alla recente sconfitta referendaria, portando a una modifica nella guida del gruppo parlamentare. La sostituzione si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi all’interno del partito.

Fuori Maurizio Gasparri, dentro Stefania Craxi. Dopo la sconfitta referendaria la famiglia Berlusconi impone il cambio ai vertici del gruppo di Forza Italia al Senato: nelle ultime ore il presidente della Lazio Claudio Lotito aveva concluso la raccolta firme dei senatori per sfiduciare il capogruppo azzurro al Senato e a breve saranno presentate. Essendoci le firme della maggioranza dei senatori nelle prossime ore Gasparri dovrebbe rassegnare le dimissioni, spiegano al Fatto due fonti a conoscenza della questione. Il putsch sarebbe stato ispirato direttamente da Marina Berlusconi che da mesi chiedeva un ricambio dei capigruppo tra Camera e Senato e a iniziare la raccolta firme sarebbe stato Lotito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos in Forza Italia, i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri. Al suo posto Stefania Craxi Articoli correlati Forza Italia nel caos: pressing su Gasparri, spunta l’ipotesi CraxiScosse interne e tensioni crescenti agitano Forza Italia, alle prese con una fase delicata segnata da equilibri da ridefinire e leadership sotto... Leggi anche: Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato Aggiornamenti e contenuti dedicati a Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Remigration, Lega rilancia e fa infuriare Forza Italia; Caos viabilità a Sarno, Forza Italia: Bisogna ascoltare le istanze dei commercianti; Ta.Ri. a Roma, caos cartelle pazze: Forza Italia presenta una mozione contro il Comune. Forza Italia nel caos: pressing su Gasparri, spunta l’ipotesi CraxiScosse interne e tensioni crescenti agitano Forza Italia, alle prese con una fase delicata segnata da equilibri da ridefinire e leadership sotto pressione. Il ... thesocialpost.it Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppoLa spinta di Marina Berlusconi per un rinnovamento del partito, dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, ha innescato una reazione a catena che tocca ... repubblica.it La sconfitta referendaria lascia strascichi anche dentro Forza Italia. Ieri, dopo giorni di trattative sotterranee, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha chiesto espressamente ai colleghi di partito al Senato di firmare una richiesta per rimuovere il capogruppo M - facebook.com facebook Oggi è il giorno. Forza ragazzi! Forza ITALIA! x.com