Nella mattina di giovedì 26 marzo, in Toscana si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1, registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa segue un evento sismico avvenuto ieri a Fosdinovo, che era stato avvertito anche a Livorno. La regione continua a essere interessata da attività sismica.

Dopo il sisma di ieri a Fosdinovo avvertito anche a Livorno, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una nuova scossa a 7km da Pistoia Trema ancora la terra in Toscana. Dopo il terremoto di ieri a Fosdinovo, avvertito anche a Livorno, nella mattina di questo giovedì 26 marzo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una nuova scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a 7 km a nord di Pistoia e profondità di 52 km. Il sisma è stato principalmente percepito nelle province di Pistoia, Prato e Firenze ma anche nell'area appenninica fino al bolognese. Al momento, come fa sapere anche il governatore Eugenio Giani, sono in corso accertamenti e verifiche da parte del sistema di protezione civile regionale per rilevare eventuali danni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Terremoto a Pistoia, la Toscana trema ancora: nuova scossa di magnitudo 4.1

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