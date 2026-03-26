Terremoto a Pistoia Giani rassicura | Allarme rientrato nessun danno

Nella mattina di giovedì 26 marzo si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4 nella provincia di Pistoia. L'evento si è susseguito a quello avvenuto ieri in provincia di Massa, avvertito anche nel livornese. Le autorità locali hanno comunicato che non sono stati segnalati danni o feriti e che la situazione è sotto controllo. Il presidente della regione ha rassicurato sulla situazione.

Il governatore: "Subito contattato dalla sindaca, le verifiche proseguono e il monitoraggio è costante. Fortunatamente nessun danno a persone o cose" Dopo il terremoto di ieri in provincia di Massa avvertito anche nel livornese, nella mattina di questo giovedì 26 marzo un’altra scossa ha interessato quella di Pistoia, con una magnitudo 4.1 ed epicentro localizzato a 7 km da Pistoia, a una profondità di 52 km. A tal proposito il presidente Eugenio Giani rassicura: "Sono stato subito contattato dalla sindaca facente funzione di Pistoia, Anna Maria Celesti, che ha confermato che non ci sono stati danni a persone o cose. Le verifiche - ha detto... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Terremoto a Pistoia, Giani rassicura: "Allarme rientrato, nessun danno" Articoli correlati Leggi anche: Pistoia, terremoto di magnitudo 4,1: “Nessun danno” Leggi anche: Terremoto oggi a Massa Carrara: magnitudo 4, nessun danno Tutti gli aggiornamenti su Terremoto a Pistoia Giani rassicura... Discussioni sull' argomento Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa Carrara e La Spezia; Salvare l’arte in caso di calamità. Terremoto simulato, tutti in azione. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Toscana: epicentro vicino PistoiaForte scossa di terremoto in Toscana, 26 marzo 2026, con epicentro alle porte di Pistoia, avvertita anche a Firenze. Tutti gli aggiornamenti. gazzetta.it Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1. Avvertita anche a FirenzeL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. L'epicentro è a 7 km a Nord della città, ad una profo ... tg24.sky.it Pistoia, terremoto 4.1: a Casalguidi il sistema Poseidon ha allertato le scuole prima della scossa - Come funziona - facebook.com facebook Ultim’ora Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo x.com