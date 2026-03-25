Terremoto oggi a Massa Carrara | magnitudo 4 nessun danno

Oggi alle 8, un terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato a circa tre chilometri a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. L’evento è stato registrato dall’Ingv e, per il momento, non sono stati segnalati danni materiali o feriti. La zona interessata rimane sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv a 3 chilometri a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.???? DATI #RIVISTI #terremoto ML 4 ore 08:13 IT del 25-03-2026 a 3 km NE Fosdinovo (MS) Prof= 10.9 Km #INGV45417702 https:t.coNVBwpdZkvQ New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto oggi a Massa Carrara: magnitudo 4, nessun danno Articoli correlati Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.0. Avvertita fino a La Spezia e GenovaABBONATI A DAYITALIANEWS Una scossa di terremoto di intensità moderata ha colpito la Toscana settentrionale, generando preoccupazione tra la... TERREMOTO FORTE SCOSSA NEL CENTRO ITALIA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 3.8 Una selezione di notizie su Massa Carrara Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione; Terremoto al largo dell’isola di Vancouver; 7.6 Il terremoto di magnitudo fa scattare l’allarme tsunami a Tonga. Terremoto magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa-Carrara, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientaleUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province ... msn.com Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaFosdinovo, 25 marzo 2026 – Un terremoto di 4 gradi Richter con epicentro a Fosdinovo è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara e in parte della Toscana. Accade nella prima ma ... lanazione.it Terremoto La Spezia e Massa-Carrara, magnitudo di 4.0. Avvertito dalla popolazione - facebook.com facebook Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e Genova x.com