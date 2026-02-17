Terni operazione ‘Alto impatto’ con focus sull’immigrazione clandestina | il bilancio

A Terni, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione ‘Alto impatto’ per fermare l’immigrazione clandestina. La causa è l’aumento di persone senza permesso che cercano di entrare o restare nel territorio. Durante i controlli, sono state identificate diverse persone e sequestrate alcune auto sospette, con un intervento che ha coinvolto decine di agenti e cani antidroga.

Il Questore Michele Abenante: "Costante attenzione delle forze dell'ordine nel presidiare il territorio e nel contrastare con determinazione ogni forma di illegalità" Un servizio straordinario di controllo del territorio, nell'ambito dell'operazione 'Alto impatto' finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina. A coordinare le attività la Questura di Terni con particolare attenzione alle aree individuate come maggiormente sensibili della città. Nel corso della mattinata di martedì 17 febbraio sono stati impegnati equipaggi della polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e reparto prevenzione crimine di Perugia.