Forte maltempo in arrivo sull’Italia | allerta gialla in 3 regioni avviso criticità in Sardegna Su chiusura scuole ancora nessuna decisione

Un maltempo intenso si avvicina all’Italia, con un’allerta gialla per Calabria, Sicilia e Basilicata e criticità in Sardegna, dove sono previste piogge abbondanti e temporali fino a mercoledì. Attualmente, non sono state prese decisioni sulla chiusura delle scuole. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali sviluppi e indicazioni sulla sicurezza.

Una "complessa area depressionaria" in movimento tra la Penisola Iberica e il Nord-Africa sta per raggiungere l'Italia. L'arrivo di questa perturbazione afro-mediterranea porterà flussi umidi e instabili che investiranno il Meridione e le Isole Maggiori. Le previsioni di maltempo severo hanno attivato la catena di comunicazione delle emergenze attraverso due canali ufficiali distinti. Il Dipartimento nazionale ha diffuso un bollettino che riguarda diverse regioni del Sud. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata l'allerta gialla per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, su tutta la Calabria, su gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica.

