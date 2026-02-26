Axa ricavi in crescita del 5% a oltre 115 miliardi nel 2025

Nel 2025, i ricavi di Axa sono aumentati del 5%, raggiungendo oltre 115 miliardi di euro. La compagnia ha concluso l’anno con risultati che si possono definire storici. La crescita si è consolidata grazie a una serie di strategie e investimenti messi in atto negli ultimi mesi. Questo andamento positivo si riflette nella solidità finanziaria dell’impresa e nel suo posizionamento sul mercato.

L’amministratore delegato Thomas Buberl: “Un altro anno di performance molto solida, con una crescita degli utili del +9% nelle nostre attività principali”. Ricavi in crescita del 5% a oltre 115 miliardi nel 2025. Axa ha chiuso così l’anno scorso registrando “risultati record”. L’utile sottostante è aumentato del 6% a 8,4 miliardi di euro, ovvero del +9% escludendo Axa Im, trainato dal settore Property & casualty (+9%), grazie all’aumento dei volumi, all’espansione del margine di sottoscrizione e all’incremento del risultato finanziario determinato da maggiori proventi da investimenti, e Vita & salute (+7%), grazie al miglioramento dei risultati tecnici a breve termine nel settore Salute & protezione e ai maggiori utili nel settore a lungo termine, compresi i primi benefici della strategia di ringiovanimento del business. 🔗 Leggi su Lapresse.it

