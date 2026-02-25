Autostrada A1 | stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa per una notte
Un guasto tecnico alla stazione di servizio di Chiusi Chianciano Terme ha causato la chiusura temporanea dell’area per tutta la notte. La decisione è stata presa per consentire interventi di manutenzione e ripristinare la piena funzionalità della stazione. Durante l’intervento, i pendolari e i viaggiatori hanno dovuto cercare alternative per rifornimenti e soste lungo l’autostrada A1. La ripresa dei servizi è prevista nelle prime ore del mattino.
-in entrata verso Roma: Fabro; -in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Autostrada A1: stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo chiuse una notteLe stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo sull’autostrada A1 sono rimaste chiuse per un’intera notte a causa di lavori di manutenzione imprevisti.
Autostrada A1: tratto Chiusi Chianciano Terme-Fabro chiuso per una notteLa tratta Chiusi Chianciano Terme-Fabro dell'autostrada A1 sarà chiusa per una notte, per consentire lavori preparatori all'installazione di un nuovo impianto di monitoraggio idraulico.
Temi più discussi: Autostrada A1: chiusa nella notte tra il 23 e il 24 febbraio la stazione di Valdarno; Autostrada A1, chiusura notturna del casello di Parma; Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa due notti; Manutenzione e sostituzione delle barriere di sicurezza, chiuse le stazioni di Arezzo e Valdarno dell’A1.
Autostrada A1: regolarmente aperta stazione di Arezzo. Tratto Allacciamento Direttissima Baccheraia e Roncobilaccio chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Arezzo, per chi proviene da Roma, che erano previste nelle due notti di stasera, lunedì 23 e ... firenzepost.it
Autostrada A1, lavori sulla Firenze sud – Incisa: orari e percorsi alternativiProseguono i lavori per il potenziamento dell'autostrada A1 nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello: previste limitazioni e chiusure. sicurauto.it
Sulla #A1, chiusura dello svincolo di Chiusi Chianciano Terme, in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, nella notte di venerdì #27febbraio con orario 22-6. In alte x.com