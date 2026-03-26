Tentato furto notturno in un bar La Polizia arresta un ventisettenne

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, con l’accusa di aver tentato di rubare in un bar nel centro di Viareggio. L’intervento è avvenuto poco dopo l’allarme giunto al 112, e l’arresto è stato effettuato sul posto.

Viareggio, 26 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni per tentato furto aggravato ai danni di un bar del centro di Viareggio. Nella notte scorsa, la sala operativa del Commissariato di Viareggio ha ricevuto, tramite il numero di emergenza 112, la segnalazione di un allarme proveniente da un esercizio commerciale in via Maroncelli. Una pattuglia della volante è intervenuta immediatamente sul posto, sorprendendo un uomo mentre tentava di forzare la porta del dehor esterno del locale per introdursi all’interno. La fuga. Alla vista degli agenti, il soggetto si è disfatto dell’oggetto utilizzato per lo scasso – una bottiglietta di vetro particolarmente spessa – e ha tentato di darsi alla fuga, venendo però bloccato dopo pochi metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenne Articoli correlati Leggi anche: Accoltellato nella stanza d'albergo a Chieti: la polizia arresta un 27enne per tentato omicidio Leggi anche: A terra privo di sensi, preso a calci e pugni: la polizia interviene e arresta un uomo per tentato omicidio Contenuti utili per approfondire Tentato furto Temi più discussi: Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenne; Ladri acrobati tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarme; Tenta di rubare un'auto in strada, testimone lo scopre e chiama i carabinieri; Sorpreso mentre tenta di introdursi in una casa: i carabinieri sventano il furto. San Giorgio a Cremano, tenta il furto notturno al Conad: arrestato 44enneTentato furto al Conad di via San Martino a San Giorgio a Cremano. Intervento delle forze dell'ordine dopo segnalazione al 112. cronachedellacampania.it Casseforti nel mirino dei ladri: colpo a segno a Vigevano, furto fallito a Cava ManaraBande di malviventi in azione nel pavese: al pub-birreria Doppio Malto in viale Industria hanno rubato un migliaio di euro in contanti, mentre al Bimbostore in via Turati sono fuggiti a mani vuote ... ilgiorno.it Si tratta di due giovani di 28 e 29 anni, in fuga dalla Polizia dopo un tentato furto a Prato. L'inseguimento a folle velocità iniziato in A1 è terminato a Casalecchio. - facebook.com facebook