A terra privo di sensi preso a calci e pugni | la polizia interviene e arresta un uomo per tentato omicidio

Nella mattina di mercoledì, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, di origini ghanesi, irregolare e con precedenti. L’uomo è stato trovato a terra senza sensi, mentre veniva preso a calci e pugni. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il 37enne, che è stato poi accusato di tentato omicidio, danneggiamento pubblico, lesioni e resistenza ai pubblici ufficiali.

Il fatto è accaduto nel cuore di Napoli, in piazza San Francesco di Paola. La vittima è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini in pericolo di vita Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il 37enne ha dato in escandescenza danneggiando con ripetuti calci la portiera posteriore dell'auto, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.