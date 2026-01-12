Paura al supermercato | tentato furto cassiera aggredita e presa per il collo

Un episodio di tentato furto avvenuto venerdì 9 gennaio presso il supermercato Pam Panorama di via Manuzio, Liguria, ha coinvolto una cassiera aggredita e presa per il collo. La UILTuCS Liguria ha condannato l’evento, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori e la gravità del gesto. Tali incidenti sottolineano l’importanza di rafforzare le misure di tutela e prevenzione nelle attività commerciali.

Tentato furto con cassiera aggredita rimasta contusa. A denunciare quanto successo nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio è il sindacato UILTuCS Liguria che "esprime una ferma condanna e profonda preoccupazione per la grave aggressione a una lavoratrice del supermercato Pam Panorama di via Manuzio a.

