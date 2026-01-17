Sora furto di piante e arnesi da scasso | denunciato 68enne pluripregiudicato

Nella giornata di ieri, venerdì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha sventato un episodio di microcriminalità a Sora, denunciando un uomo di 68 anni pluripregiudicato. L’intervento ha permesso di fermare un tentativo di furto di piante e arnesi da scasso, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo sul territorio.

Un nuovo episodio di microcriminalità è stato sventato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del locale Commissariato hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 68 anni, residente a Sora, ritenuto responsabile di furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I fatti si sono svolti intorno alle ore 14:30. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di un furto appena consumato ai danni di un esercizio commerciale della città. Una pattuglia della Squadra Volante, già impegnata in servizi di controllo del territorio, si è portata immediatamente sul posto.

