15 anni dopo | arrestato per stupro di gruppo con pistola

Dopo quindici anni di processo, a Reggio Emilia è stato arrestato un uomo di 67 anni residente in città e originario del salernitano. L’accusa riguarda un episodio di stupro di gruppo con uso di arma da fuoco. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, portando a conclusione un procedimento giudiziario che si era protratto a lungo nel tempo.

Dopo un iter giudiziario durato quindici anni, la giustizia ha finalmente raggiunto il suo esito definitivo a Reggio Emilia, con l’arresto di un 67enne residente in città e originario del salernitano. L’uomo, già identificato nel 2011 come autore di uno stupro di gruppo aggravato, è stato tradotto in carcere per scontare una pena residua di quasi sette anni. La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, divenuta irrevocabile lo scorso febbraio, segna la fine di un lungo processo che ha la vittima mantenere la sua denuncia nonostante le minacce di morte. L’esecuzione dell’ordine di custodia è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Santa Croce, che hanno trovato il condannato nella sua abitazione a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

