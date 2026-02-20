Tenta di truffare un’anziana fingendosi un finanziere | arrestato

Un giovane di 19 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di truffare un’anziana fingendosi un finanziere. L’uomo si è presentato alla porta di casa dell’anziana con un badge falso e ha cercato di convincerla a consegnargli denaro. La vittima, insospettita, ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito. Il ragazzo era in possesso di strumenti per creare documenti falsi e aveva già tentato di ingannare altre persone in passato. Ora si trova in cella.

Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri per tentata truffa aggravata e in concorso. Di fatto, il giovane si è finto un finanziere per cercare di raggirare alcuni anziani residenti a Imola. Come scrive l'Arma in una nota, al 112 erano arrivate diverse telefonate che segnalavano tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Una donna di circa ottant'anni, in particolare, ha raccontato di essere stata raggiunta al telefono da un presunto finanziere che la informava del fatto che l'automobile della signora era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria di Bologna, e che quindi era necessario confrontare i preziosi in suo possesso con quelli rubati dall'attività commerciale.