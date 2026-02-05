Tenta di truffare un' anziana fingendosi un carabiniere arrestato un giovane insieme al complice

Un giovane è stato arrestato ieri sera insieme a un complice mentre cercava di truffare un’anziana fingendosi un carabiniere. La donna ha subito capito la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute in pochi minuti. I due giovani sono stati portati in questura e adesso sono accusati di tentata truffa. La vicenda mette in luce ancora una volta come le truffe ai danni degli anziani siano frequenti e spesso ben pianificate dai malintenzionati.

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana signora a San Giovanni Valdarno si è concluso con l’arresto di un uomo di 33 anni di origini ucraine.

