Tenta di rubare ai distributori automatici ma è ricercato per omicidio in Europa | 38enne arrestato a Caserta

Un uomo di 38 anni, cittadino ungherese, è stato arrestato a Caserta mentre cercava di rubare dai distributori automatici. L'individuo era ricercato in tutta Europa e aveva un Mandato di Arresto Europeo emesso dall'Austria per omicidio e lesioni gravi. L'arresto è avvenuto in esecuzione di tale mandato, che seguiva le indagini condotte dalle autorità austriache.

L'uomo, cittadino ungherese, era destinatario di un Mandato Europeo di Arresto, emesso dall'Austria, per omicidio e lesioni personali gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ricercato in tutta Europa per traffico di droga viene sorpreso a rubare in supermercato a Mantova, arrestatoUn arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Mantova dove un cittadino marocchino è stato fermato nel pomeriggio di... Sorpreso a svaligiare i distributori automatici di una palestra ad Agrigento grazie all'allarme, arrestatoFurto aggravato ai danni di una palestra e arresto in flagranza: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio... Tutto quello che riguarda Tenta di rubare ai distributori... Temi più discussi: Tenta di rubare una borsa, picchiato dai passanti; Tenta di rubare cosmetici per oltre 2mila euro, fermato dai carabinieri; Tenta di rubare un’auto nella notte: arrestato 23enne; Sanluri, sorpreso a rubare in un’abitazione fornisce false generalità e tenta di corrompere i carabinieri per sfuggire all’arresto: in manette. Tenta di rubare la borsa a una ragazzina facendola cadere, poi scappa: caccia a una baby gang. «I cittadini chiedono più controlli»CONEGLIANO - Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del tentato scippo di lunedì pomeriggio in viale Vittorio Emanuele. E tra i principali indiziati, ... ilgazzettino.it Piombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieriPiombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieri ... livornopress.it Tenta di derubare un'anziana con un cacciavite dentro una chiesa: arrestato dai Carabinieri Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, nel quartiere Nomentano, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un uomo di 41 - facebook.com facebook Durante un controllo tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra: arrestato un uomo a Torino x.com