Sorpreso a svaligiare i distributori automatici di una palestra ad Agrigento grazie all' allarme arrestato

Un giovane è stato arrestato ad Agrigento mentre cercava di svaligiare i distributori automatici di una palestra. La polizia ha ricevuto una segnalazione e si è precipitata sul posto, sorprendendo l’uomo mentre tentava di portare via snack e bevande. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto, aiutando gli agenti a identificare il sospetto. L’arresto è avvenuto immediatamente, impedendo che il colpo andasse a buon fine. Il giovane si trova ora in cella, in attesa di processo.

Furto aggravato ai danni di una palestra e arresto in flagranza: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 15 febbraio ad Agrigento. Un giovane del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre tentava di sottrarre denaro da alcuni distributori automatici all’interno dell’esercizio commerciale. L’operazione ad Agrigento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento è scattato dopo che il proprietario della palestra aveva ricevuto un allarme di intrusione sul proprio telefono cellulare. La segnalazione, trasmessa tramite il Numero Unico di Emergenza, ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento di intervenire rapidamente sul posto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sorpreso a svaligiare i distributori automatici di una palestra ad Agrigento grazie all'allarme, arrestato Tenta di rubare in una palestra, ladro arrestato grazie all'antifurto nebbiogenoUn tentativo di furto in una palestra di Viale Kennedy si è concluso con l’arresto di un uomo di 42 anni. Leggi anche: Tenta di scassinare i distributori automatici con uno scalpello Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di svaligiare una casa ma viene sorpreso dal proprietario; Sorpreso dal proprietario mentre ruba l' auto | Ti ammazziamo.