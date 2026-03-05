Iran attacco curdo via terra ma arriva la smentita
Recentemente, alcuni media americani e israeliani hanno riferito di un attacco via terra condotto da forze curde in Iran. Tuttavia, le persone direttamente coinvolte nella vicenda hanno negato che si sia verificato qualsiasi attacco di questo tipo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sulla situazione.
I media americani e israeliani riportano un attacco via terra curdo in Iran. Ma i diretti interessati smentiscono. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, la guerra si allarga tra Libano, Golfo e Iraq. Smentita dei curdi sull’offensiva di terra. Kim Jung-Un: “Pronti a fornire missili a Teheran”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...
«Nessuno stop alle condanne a morte in Iran: da Trump sciocchezze», Teheran e la smentita dopo lo stop all’attacco Usa – La direttaNel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli Ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione...
Trump: Iran fuori controllo, ci avrebbe attaccatiIl conflitto in Medio Oriente: Trump ha fatto il punto sulla situazione dell'Iran mentre si parla di un'offensiva curda via terra. newsmondo.it
Guerra Iran, iniziata l’offensiva dei curdi: in migliaia per rovesciare il regimeCome anticipato poche ore fa, le milizie curde si sono mosse con il supporto degli USA, per abbattere il regime iraniano. Un funzionario curdo iraniano ha riferito a i24News che le forze curde in Iraq ... strettoweb.com
Anche l’Azerbaigian colpito dall’Iran. Secondo quanto riferito dall’agenzia governativa azera Apa, Teheran avrebbe lanciato attacchi con droni sull’aeroporto internazionale di Nakhchivan, nell’omonima exclave dell’Azerbaigian. Video sul posto mostrano inge - facebook.com facebook
La guerra in Iran rischia di mettere sotto pressione le rotte migratorie. Se il conflitto dovesse protrarsi a lungo aggraverebbe crisi valutaria e inflazione destabilizzando economie già fragili. E l’Europa teme gli sbarchi. Di @GambLuca x.com