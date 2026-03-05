Iran attacco curdo via terra ma arriva la smentita

Recentemente, alcuni media americani e israeliani hanno riferito di un attacco via terra condotto da forze curde in Iran. Tuttavia, le persone direttamente coinvolte nella vicenda hanno negato che si sia verificato qualsiasi attacco di questo tipo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sulla situazione.