Iran attacco curdo via terra ma arriva la smentita

Da tv2000.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, alcuni media americani e israeliani hanno riferito di un attacco via terra condotto da forze curde in Iran. Tuttavia, le persone direttamente coinvolte nella vicenda hanno negato che si sia verificato qualsiasi attacco di questo tipo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sulla situazione.

I media americani e israeliani riportano un attacco via terra curdo in Iran. Ma i diretti interessati smentiscono. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

