iran trump valuta opzioni militari decisive mentre gli stati uniti rafforzano la presenza nel golfo

Gli Stati Uniti aumentano la presenza nel Golfo mentre Donald Trump valuta possibilità militari decisive contro l’Iran. Dopo aver sospeso temporaneamente attacchi diretti, il presidente americano continua a considerare opzioni che potrebbero influenzare la stabilità nella regione. La situazione rimane complessa, con tensioni che persistono tra le parti, mentre si cerca di trovare una soluzione diplomatica.

Dopo aver sospeso gli attacchi diretti contro l’Iran nei giorni scorsi, Donald Trump continua a sollecitare il suo entourage a elaborare opzioni militari che definisce «risolutive». Secondo fonti dell’amministrazione statunitense, il presidente è convinto che Teheran abbia consolidato il proprio controllo interno e stia reprimendo con estrema violenza le proteste che non si fermano, una repressione che avrebbe provocato un numero di vittime stimato in diverse migliaia.Il confronto all’interno della Casa Bianca procede mentre Washington rafforza la propria presenza militare in Medio Oriente, con il dispiegamento di una portaerei e di ulteriori assetti aerei. 🔗 Leggi su Panorama.it

