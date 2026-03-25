L’Iran ha negato di essere impegnato in trattative e ha accusato gli Stati Uniti di condurre negoziati con sé stessi. Nella stessa notte, forze israeliane e iraniane hanno portato avanti attacchi aerei reciproci, con azioni che si sono svolte in un arco temporale ravvicinato. La situazione tra i due Paesi si è intensificata con scontri aerei e dichiarazioni contrapposte.

Le forze israeliane e iraniane hanno lanciato nuovi attacchi aerei reciproci nella notte tra martedì e mercoledì, mentre Teheran ha respinto con durezza le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump su presunti negoziati per porre fine alla guerra, arrivata alla quarta settimana e ormai estesa a gran parte del Medio Oriente. Secondo le autorità iraniane, non esiste alcun dialogo in corso con Washington. Il portavoce del comando militare congiunto, Ebrahim Zolfaqari, ha definito le affermazioni di Trump infondate, chiedendosi in televisione se il presidente statunitense stia «negoziando con sé stesso» e aggiungendo: «Persone come noi non potranno mai andare d’accordo con persone come voi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Iran smentisce la trattativa e accusa gli Stati Uniti di «negoziare con sé stessi»

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