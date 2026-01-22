Australian Open 2026 Sinner | Corpo e mente stanno bene Sono contento della mia partita

Jannik Sinner si è imposto facilmente nel secondo turno dell’Australian Open 2026, battendo James Duckworth in tre set. Dopo la partita, il tennista italiano ha dichiarato di sentirsi bene sia dal punto di vista fisico che mentale, mostrando una buona forma e soddisfazione per l’andamento del suo gioco a Melbourne.

Melbourne, 22 gennaio 2026 – Jannik Sinner sul velluto a Melbourne, nel secondo turno dell’Australian Open 2026 contro l’australiano James Duckworth, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. “Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno” ha spiegato l’azzurro a fine match, con un sorriso. Jannik si è detto soddisfatto della performance al servizio e in risposta: “Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia partita. So che Duckworth ha avuto tanti problemi fisici, sono contento di rivederlo qui ad alto livello e gli auguro il meglio per il resto della stagione”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sinner: “Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia performance. Devo migliorare sulla…”Oggi Jannik Sinner ha vinto facilmente contro James Duckworth, qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open.

Sinner "Contento di ripartire dagli Australian Open, torneo speciale per me"Jannik Sinner ha espresso la sua soddisfazione nel riprendere il cammino nel torneo di Melbourne, l’Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Australian Open: Gaston si ritira, la prima di Sinner a Melbourne è facile.

Australian Open 2026, Sinner e Musetti al terzo turno: chi sono gli avversari (pericolo per Lorenzo, prima volta per Jannik) - Sonego precipita nel ranking AtpJannik Sinner vince facilmente contro l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo impiega tre veloci set (6-1 6-4 6-3 con 18 ace) in poco meno di ... affaritaliani.it

Seguiamo LIVE il match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open 2026Jannik durante la partita d’esordio ha superato la sfida contro il francese Hugo Gaston, che si è arreso a causa di un problema fisico, dopo i primi due set persi. Dall’altra parte Duckworth, invece, ... novella2000.it

Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

“ ***” Siparietto e risate: problema di comunicazione col coach per Maestrelli, durante il match con Djokovic dopo uno splendido scambio Guarda l’Australian Open su #DAZN, tramite i canali Eurosport #Maestrelli #Australia x.com