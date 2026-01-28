Tennis Francesco Maestrelli | Sogno l’esordio a Wimbledon

Francesco Maestrelli, il giovane tennista di 24 anni, ha fatto parlare di sé agli Australian Open. Si è mostrato capace di competere sui grandi palcoscenici, dando un segnale forte alle sue rivali e agli appassionati. Ora sogna di esordire a Wimbledon, un obiettivo che si sta avvicinando passo dopo passo.

Francesco Maestrelli, 24 anni, ha colto l’occasione degli Australian Open per rivelarsi al grande pubblico. A Melbourne il pisano si è preso la scena centrando la qualificazione al main draw di uno Slam per la prima volta in carriera, superando il turno iniziale, prima di fermarsi al secondo contro Novak Djokovic. L’ottimo risultato in Australia ha permesso a Maestrelli di farsi conoscere dal grande pubblico ma anche di proiettarsi a ridosso della top 100, con il best ranking già aggiornato al numero 112. Anche di questo Maestrelli ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport. Il suo percorso non è stato lineare visto che da ragazzo si divideva tra tennis e calcio, arrivando anche nelle giovanili del Pisa.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Francesco Maestrelli

Francesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno.

Francesco Maestrelli, talento pisano, ha raggiunto un importante traguardo nel mondo del tennis, realizzando il suo sogno di partecipare a un torneo Slam.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MAESTRELLI da SOGNO: vince all'esordio in uno SLAM

Ultime notizie su Francesco Maestrelli

Argomenti discussi: Il sogno di Maestrelli continua: buona la prima, ora affronterà Djokovic; Maestrelli, che favola! Dalle qualificazioni al 2° turno da sogno con Djokovic; Giocava nel Pisa, poi Maestrelli ha scelto il tennis. E adesso si regala la sfida a Djokovic; Dal Pisa calcio alla favola di Melbourne: chi è Francesco Maestrelli.

Chi è Francesco Maestrelli, il giovane azzurro che si è qualificato agli Australian OpenFrancesco Maestrelli ha raggiunto un traguardo storico per la sua carriera e per il tennis italiano. Il giovane pisano si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open, coronando un ... tag24.it

Da Pisa a Melbourne, Francesco Maestrelli nel tabellone principale degli Australian OpenIl tennista classe 2002 supera le qualificazioni e conquista per la prima volta l’accesso a un Major. Da Pisa a Melbourne, la storia di una crescita costruita con pazienza e determinazione Un ragazzo ... intoscana.it

Per Francesco Maestrelli, questo Australian Open è stato una tappa fondamentale. Il suo primo main draw Slam, la vittoria conquistata al quinto set contro Terence Atmane e l’accesso a uno dei palcoscenici più iconici del tennis mondiale. Scendere in campo - facebook.com facebook

Onorificenze: le Ali del Pegaso a Francesco Maestrelli. Il riconoscimento al giovane tennista toscano, originario di Pisa, viene conferito per i grandi risultati ottenuti agli Australian Open di tennis x.com