Ai giudici di Wimbledon è stata consegnata una lista che raccoglie le parolacce in tutte le lingue del mondo. La decisione nasce dalla difficoltà di interpretare correttamente alcune frasi in lingue straniere, rendendo complesso individuare eventuali insulti durante le partite. La lista mira a facilitare il compito dei giudici nel rilevare eventuali comportamenti scorretti in campo.

A Wimbledon l’eleganza non è mai stata solo una questione di stile, ma una vera e propria filosofia. L’estetica impeccabile dei prati verdi inglesi, che ha dato al torneo quell’aria regale e senza tempo, si riflette da sempre anche sui giocatori. Il bianco rigoroso delle divise, con poche eccezioni figlie della modernità, resta uno dei simboli più riconoscibili dello Slam londinese, ciò che lo rende unico agli occhi del mondo. Ma il celebre “total white” non sarà l’unica regola da rispettare. Perché a Wimbledon, oggi più che mai, anche le parole finiscono sotto osservazione speciale. Secondo quanto riportato sui social, gli arbitri del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Basta impuniti: ai giudici di Wimbledon una la lista delle parolacce in tutte le lingue del mondo

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